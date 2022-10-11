اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:29 م
أكرم القصاص
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مجلس حكماء المسلمين يدين تمزيق وحرق مستوطنين لنسخ من المصحف الشريف بالخليل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:19 م
مجلس حكماء المسلمين يدين تمزيق وحرق مستوطنين لنسخ من المصحف الشريف بالخليل مجلس حكماء المسلمين

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أعرب مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد لِمَا أقدم عليه مستوطنون متطرفون في مدينة الخليل بفلسطين من تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف.
 
وشدِّد مجلس حكماء المسلمين على أن هذه التصرفات المسيئة تؤجِّج وتغذي مشاعر العنف والكراهية، ولا تراعي حرمة المقدسات الدينية، كما أنها تقوِّض جهود السلام وأمن المجتمعات واستقرارها، وتضرب بالقيم الإنسانية عرض الحائط.
 
ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى إجراءات فاعلة تمنع الاعتداء على المقدسات الدينية أو محاولة النَّيل منها، الأمر الذي يسهم في الاحترام المتبادل وتعزيز القيم الإنسانية العليا.
 

مجلس حكماء المسلمين

فلسطين

القدس

الازهر الشريف

حرق المصحف



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