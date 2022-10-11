مايا مرسى: المرأة المصرية تنعم بوجود إرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكينها

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، الدكتورة بهية تهذيب، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في مملكة هولندا، والوفد المرافق لها من السفارة الهولنديه بمصر وعلى رأسه السفير الهولندي هان ماورتس سخابفلد، بهدف التعرف عن قرب على وضع المرأة في مصر.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بالدكتورة بهية تهذيب في مصر، معربة عن بالغ سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة وسفارة هولندا في مصر ومن بينها مبادرات لتمكين الاقتصادي للمرأة وتمكين الفتيات وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، مؤكدة اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة والاستثمار فيهم بهدف ضمان احداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية تنعم بوجود إرادة سياسية قوية تؤمن بأهمية تمكينها ودعم وصولها لجميع المواقع القيادية، مشيرة إلي أنه خلال الثماني سنوات الماضية تم كسر الحواجز الزجاجية ووصلت المرأة الى العديد من المواقع القيادية التى لم تصل اليها من قبل في تاريخ مصر، وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للمرأة المصرية التى ناضلت على مدار سنوات للحصول على حقوقها.

كما أوضحت أن المجلس يعمل على دعم ومساندة المرأة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقها مشيرة إلي إطلاق المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديًا.

كما استعرضت رئيسة المجلس جهود مصر في مجال تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات، ومن بينها جهود مصر في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة ، من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية.

من جانبها أشادت الدكتورة بهية تهذيب بما تحقق فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية في جميع المجالات ومن بينها التقدم في وضع المرأة، مؤكدة على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في مجال تمكين المرأة المصرية وتحسين وضعها ودعم وصولها لجميع المواقع القيادية، ومن اهم الموضوعات التي تم طرحها هي قوانين العنف الأسرى ومشاكل المرأة في قوانين الاحوال الشخصية.

وقدمت الدكتورة بهية تهذيب التهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026 في الانتخابات الاخيرة ، مؤكدة صعوبة المنافسة للحصول علي عضوية اللجنة.