لجنة من مجلس مدينة سفاجا تشن حملات على بنك الطعام بالمدارس.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، وسط محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إدارة الإنتاج وبالتعاون بالمرور على بنك الطعام في مدارس سفاجا لمتابعة الاهتمام بمستوى النظافة وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف رئيس المدينة في بيان له أن مسئولي إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، قاموا بالمرور على بنك الطعام بمدرسة المنار الإعدادية، للوقوف على مستوى تقديم الوجبات الساخنة لتلاميذ المدارس.

أوضح رئيس المدينة، أن البنك يسعى من خلال برنامج التغذية المدرسية إلى تقديم وجبات صحية ساخنة للأطفال بالمدارس في المناطق الأكثر فقراً طوال فترة الدراسة لتقليل الأعباء الأسرية على أولياء الأمور وتوفير الغذاء الصحي لأبنائهم، ويقوم بنك الطعام المصري بإنشاء مطبخ متكامل داخل المدارس بالمناطق الأكثر فقراً تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.