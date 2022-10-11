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"قارب الأشباح" يظهر بعد جفاف بحيرة شاستا بكاليفورنيا.. صور

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:44 ص
"قارب الأشباح" يظهر بعد جفاف بحيرة شاستا بكاليفورنيا.. صور قارب الاشباح
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت خدمة الغابات الأمريكية اكتشاف سفينة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في بحيرة شاستا التي جفت بفعل تغيير المناخ بولاية كاليفورنيا، وفقا لشبكة ايه بي سي.

شاركت غابة شاستا ترينيتي الامريكية صورًا للسفينة التي أطلقت عليها اسم قارب هيجينز أو "قارب الأشباح" على فيس بوك ، واكتشف المسؤولون أنه يحمل علامة "31-17" على جانبها ، والتي قالوا إنها تأكيد على أن السفينة كانت مخصصة لنقل هجوم يو إس إس مونروفيا ، وفقًا لخدمة الغابات الأمريكية.

السفينة 1
السفينة 1

 

السفينة 2
السفينة 2

وقالت دائرة الغابات إن القارب كان يستخدم أيضًا كمقر للجنرال جورج س. باتون خلال غزو صقلية عام 1943، وكتبت على فيس بوك: "كان أيزنهاور أيضًا على متن هذه السفينة في ذلك الوقت ، وذهب إلى 6 حروب أخرى في يوم النصر في المحيط الهادئ".

وقالت دائرة الغابات: "إنه حقًا رائع كيف ظهرت من البحيرة مع العديد من القصص لترويها سيتم إجراء أي ترميم للحفاظ على أكبر قدر ممكن من سلامة القارب ونأمل أن نحافظ عليه في مظهر التعب القتالي وهذا هو الغرض من عرضه في متحف في نبراسكا. "

ووفقا للتقرير، تظل ظروف غرق القارب مجهولة لكن تغيرات المناخ والجفاف ادن لاكتشافات أخرى في غرب الولايات المتحدة،  في يوليو ، ظهر قارب آخر من طراز هيغينز على سطح بحيرة ميد في نيفادا بسبب انحسار المياه وسط ارتفاع درجات الحرارة.

كانت السفينة بعيدة عن السطح لدرجة أن شرطة الغابات الوطنية أرسلت غواصين يبحثون عنها في عام 2006، كما أدى انحسار المياه أيضًا إلى اكتشاف جثث متعددة في بحيرة ميد حتى الآن هذا العام ، تم العثور على خمس مجموعات من الرفات البشرية في بحيرة ميد ، أكبر خزان في البلاد.


كاليفورنيا

الحرب العالمية الثانية

ايزنهاور

تغير المناخ

الجفاف



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