اليوم السابع
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فرنسا تهدد بيلاروسيا بمزيد من العقوبات حال انخراطها أكثر فى غزو أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:47 ص
فرنسا تهدد بيلاروسيا بمزيد من العقوبات حال انخراطها أكثر فى غزو أوكرانيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، بيلاروسيا من أنها قد تواجه "المزيد من العقوبات"، حال أصبحت أكثر انخراطاً في الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قالت الوزيرة في تصريحات إذاعة راديو محلية.


وحسب موقع الشرق، يأتي التحذير الفرنسي بعد أن قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الاثنين، إنه أمر قوات بلاده بالانتشار مع القوات الروسية عبر الحدود القريبة من أوكرانيا، رداً على ما قال إنه "تهديد لبيلاروسيا من كييف وداعميها الغربيين".

تصريحات لوكاشينكو، تشير إلى تصعيد إضافي محتمل للحرب، ربما مع قوة مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في شمال أوكرانيا.

 


فرنسا

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