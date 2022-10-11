اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 09:11 ص
أكرم القصاص
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غلق 6 ورش و10 محلات تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:41 ص
غلق 6 ورش و10 محلات تجارية لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة المحلة الكبرى
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى على إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح و غلق المحال التجارية و المولات و المطاعم و الكافيهات و الورش.
 
ولفت الجروانى، إلى أنه قد تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام، حيث تم غلق 6 ورش و10 محال تجارى، وإطفاء 4 لمبات إنارة خارجية للمحلات و ذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
 
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المحلة الكبرى

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