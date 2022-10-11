غلق 4 مخابز مخالفة للقوانين فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على المخابز البلدية المدعمة فى مناطق غرب الورديان والقبارى ووسط محرم بك وشرق أبو سليمان وخورشيد البحرية والمنتزه وعزبة زقزوق والفلكى وسيدى بشر، رافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وأحمد حسن و أحمد على مفتشى الإدارة.

وأسفرت الحملة عن غلق 4 مخابز بلدية مخالفة للقوانين وتعليمات الوزارة، وتحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.