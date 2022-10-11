ضبط 14.5 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية ، برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية حوض نجيح من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد 182 شيكارة أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها عدد 14 طنا و500 كيلوجرام مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر رقم 11394 لسنة 2022 جنح ههيا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.