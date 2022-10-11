اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:49 م
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ضبط 14.5 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالشرقية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 12:47 م
ضبط 14.5 طن أرز شعير قبل بيعه بالسوق السوداء خلال حملات تموينية بالشرقية الأرز - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية ، برئاسة  محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.
 
وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية حوض نجيح من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 مقدارها عدد  182 شيكارة أوزان مختلفة، بإجمالي كمية مقدارها عدد  14 طنا و500  كيلوجرام مجمعة ومخزنة داخل مخزن بغرض بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر رقم 11394 لسنة 2022 جنح ههيا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ياتي ذلك تنفيذاً لتعليمات  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،  لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين  بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 


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