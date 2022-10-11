اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:09 م
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ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب لسرقتهم الحمام بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:07 م
ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب لسرقتهم الحمام بمدينة 6 أكتوبر ضبط متهم- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تشاجر 3 أشخاص مع شاب واعتدوا عليه بسلاح أبيض بمدينة 6  أكتوبر، بعد اتهامه لهم بسرقة حمام يقوم بتربيته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر. 
 
بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تشاجروا معه، واعتدوا عليه بسلاح أبيض، بسبب اتهام المجني عليه للجناة بسرقة حمام يقوم بتربيته.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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