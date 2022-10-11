صعود مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بجلسة الثلاثاء.. وهبوط باقى الأسهم الخليجية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.23% خاسرًا 159.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12754.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.61% رابحًا 42.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7045.48 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسرًا 16.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11514.26 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.57% خاسرًا 112.47 نقطة ليغلق عند مستوى 19681.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، يليه قطاعي السلع طويلة الأجل، وإنتاج الأغذية بنسبة 0.47%، 0.45%، على التوالي، ثم قطاعي البنوك، والموارد الأساسية بنسبة 0.38%، 0.34%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.92%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والتأمين بنسبة 1.81%، 1.5%، على التوالي.

وقفز 94 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 9.03%، ثم سهم "جي آي جي" بنسبة 7.39%، ثم سهم "أيان" بنسبة 4.67%، وتراجع 105 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 6.30%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 3.70%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 3.42%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 237.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.57% خاسرًا 19.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3320.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.7 مليون سهم محققة ما قيمته 272.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 6106 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.77%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.7%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والخدمات بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي المرافق العامة، والسلع بنسبة 0.79%، 0.59%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم على رأسها شركة بي إتش أم كابيتال بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.69%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.69%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.15%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.8 مليون ورقة بقيمة 62 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.819% خاسرًا 80.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9716.71 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.152 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 217.8 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاعي المرافق والصناعات بنسبة 0.79%، 0.77%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.29%.

وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 11%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10.55%، ثم سهم "شركة برجيل القابضة بي أل سي" بنسبة 9.52%، وتراجع 36 سهمًا على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 3.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 307.6 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.23% خاسرًا 159.36 نقطة ليغلق عند مستوى 12754.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.9 مليون سهم بقيمة 393.6 مليون ريال عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وتراجع 42 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.02%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.48%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، 0.42%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.05% خاسرًا 0.99 نقطة ليغلق عند مستوى 1878.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 980.9 ألف سهم بقيمة 116.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 37.99% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.78%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 2.97% بضغوط هبوط سهمي شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين والكويت بنسبة 8.16%، 0.21%، على التوالي.

فيما ارتفع سهما بيت التمويل الكويتي، بنك السلام ببورصة البحرين بنسبة 1.96%، 1.12%، على التوالي.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحًا 42.48 نقطة ليغلق عند مستوى 7045.48 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحًا 63.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7894.62 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% خاسرًا 11.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5259.81 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5406.47 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 137.8 مليون سهم بقيمة 52.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.05%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.71%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.25%، 0.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 1.33%، 0.76%، 0.49%، على التوالي.