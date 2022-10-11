تراجع مؤشر البورصة بنسبة 0.82% بجلسة الثلاثاء.. ورأس المال يفقد 4.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.