صعود مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ومصر للأسمنت قنا تؤكد عدم تأثرها بزيادة الغاز

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 9962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1905 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12278 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4032 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3129 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وأوراسكوم المالية القابضة، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.71%، وشراء الثالثة 181.4 ألف سهم، وشراء الرابعة 8.8 مليون سهم، وشراء الخامسة 299 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.22%، وشراء السادسة 505.1 ألف سهم، تمثل نسبة 0.02% من رأسمال الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، 741.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 6.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 165 ألف سهم، 50 ألف سهم، 470 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 219.5 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية 5 آلاف سهم، 100 ألف سهم، 24 سهم، 50 ألف سهم، 4356 سهم، 7.2 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل قالت شركة مصر للأسمنت قنا، ردًا على زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية، إن الغاز ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في الشركة، وبالتالي فإن زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.

من جهة أخرى قالت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إن مجلس الإدارة وافق على قبول اعتذار شركة إيليت للاستشارات المالية، وتكليف شركة ريكويزا للاستشارات المالية بإعادة هيكلة الشركة، وعمل دراسات جدوى.