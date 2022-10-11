"ستاندرد آند بورز" تخفض توقعاتها للاقتصاد الأمريكى

وكالات

خفضت "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للاقتصاد الأمريكي لـ2023 إلى حالة الركود، ويتوقع محللو الوكالة أن اقتصاد الولايات المتحدة سينكمش بنسبة 0.5% العام المقبل وسط تشديد السياسة النقدية.

وتأتي التوقعات الجديدة بعد أن كان من المتوقع في وقت سابق أن تسجل الولايات المتحدة العام المقبل نموا في ناتجها المحلي بنسبة 0.9%، وفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وحسب موقع روسيا اليوم، قال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في الوكالة جويل براكين: "بعد تقرير أسعار المستهلك المتشائم في أغسطس واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واتسع الفارق بين عائدات سندات الشركات ومعدلات الرهن العقارى وانخفضت أسواق الأسهم وتعزز الدولار أكثر".

وأضاف الخبير: "نعتقد أن التشديد الأخير للأوضاع المالية سيغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود كامل، وليس مجرد ركود من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وتعريف الركود هو أن يتقلص الاقتصاد لربعين متتاليين، فيما يرى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) أن الركود هو انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر، وأفاد بأنه تم تسجيل بداية الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.