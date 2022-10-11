حيل طبيعية للتخلص من القلق أبرزها ممارسة الرياضة

كتبت فاطمة ياسر

يؤثر القلق على الإنسان، وقد يتسبب فى القضاء عليه حال عدم علاجه، لذا نستعرض فى التقرير أبرز وأهم الطرق الطبيعية لعلاج القلق، وفقا لما نشر على HEALTHLINE، ومنها:

- ممارسة الرياضة من أهم النصائح التى تخفف من حدة القلق، وتعمل على شعورك بمزاج جيد وصحى، وتحسن المزاج لديك، كما أنها تخلصك من التوتر والقلق، لذا عليك ممارستها على الأقل ثلاث مرات فى الأسبوع.

- ممارسة تمارين التأمل كاليوجا والتنفس العميق، فهى تعمل على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، لذا ثبتت فعاليتها فى زيادة الشعور بالاسترخاء الشديد وتحسن الذاكرة.

- أخذ قسط كافٍ من النوم يعد من الحيل الجيدة التى تقلل من الشعور بالقلق، لذا عليك النوم لمدة لا تقل عن 7 إلى 9 ساعات، فهذه الحيلة تعمل على تهدئة العقل وتحسن المزاج والسيطرة على الشعور بالقلق، والتوتر.

- تناول الطعام الصحى الخفيف يعد من الحيل الجيدة التى تساهم فى التخلص من الشعورك بالقلق، فتناولك للأطعمة السريعة أو الغنية بالدهون يزيد من فرص تعرضك للقلق والتوتر.

- هناك حيلة جيدة جدا، وهى العلاج العطرى، أى استنشاق الزيوت العطرية، كزيت اللافندر فهى من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى التخلص القلق والتوتر، وأيضا تحتوى على خصائص مهدئة للأعصاب.