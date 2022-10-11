حملات لرفع الإشغالات لليوم الرابع على التوالى بمناطق مصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حى مصر القديمة بقيادة الدكتور احمد ليلة رئيس الحى، وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية في تنفيذ عدة حملات مكبرة لليوم الرابع على التوالي بمشاركة إدارات المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفي المربعات وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة المخالفات.

وشنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة شملت رفع إشغالات الكافيهات والمحلات والباعة الجائلين والاكشاك بمنطقة شارع قصر العيني والمنيل وشارع جامع عمرو بن العاص والتي أسفرت عن ضبط 195 كرسي و 95 شيشة وعربات لبيع المأكولات وثلاجتين واستاندات حديد الى جانب عمل 7 محاضر أشغال طريق .

وأصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها المشددة بضرورة رفع كافة اشغالات الباعة الجائلين و الاكشاك والكافيهات والمحلات واعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والتنبيه على المحلات بعدم تكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بالتواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية وتفعيل دور مشرفي المربعات وفرق الاشغالات بالرصد لكافة المخالفات بنطاق الاحياء اولا باول حفاظا على المظهر العام الحضاري .