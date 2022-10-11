حبس المتهم بالتعدى على خطيبته بسلاح أبيض داخل كوافير بالغربية 4 أيام

الغربية - فريق محافظات

أمرت نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية، بحبس المتهم بالتعدي على خطيبته بسلاح أبيض وإصابتها بجرح قطعي بالرقبة، 4 أيام بعدما دخل عليها كوافير بمدينة بسيون أثناء عملها والتعدي عليها.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بسيون بوصول فتاة تدعي "س. ح . ا" 23 سنة، مصابة بجرح قطعي في الرقبة.



وتبين من الفحص أثناء تواجدها داخل كوافير بمدينة بسيون باغتها شخص حاملا سلاح أبيض وإصابها بجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسري مع قطع في عضلات الرقبة والأوردة السطحية، وتمكن ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.







