جلسات الدوار بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ لتوعية السيدات بالقضية السكانية

قال الدكتورة أماني شاكر مقررة الفرع، أنه تم تنفيذ عدد من جلسات الدوار بقر عزبة عمرو والجزيرة الخضراء مركز مطوبس بمشاركة مديرية الأوقاف، وعضوات المجلس فريدة المزين مقرر مناوب، والدكتورة ماجدة عمر، وعفاف الجمل ، مشيرة إلى أن الفرع بصدد تنفيذ عدد آخر من جلسات الدوار بقرى مطوبس.

وأضافت شاكر، استهدفت الجلسات السيدات بالقرية وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حيث يعمل المجلس القومي للمرأة علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة .و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى ، مشيرة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.



الحضور من السيدات



جانب من الجلسات



جانب-من-جلسات-الدوار