جامعة بنى سويف تنظم مبادرة توعوية لطلاب المدارس تحت شعار "مناعتك سلاحك"

بنى سويف هانى فتحى

نظم قسم تكنولوجيا الصحة العامة بكلية العلوم الصحية التطبيقية تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف بالتعاون مع كلية الطب البشري مبادرة توعوية تحت شعار "مناعتك سلاحك" لطلاب المدارس الحكومية والخاصة للتوعية بمرض جدري القرود وكيفية الإصابة به وطرق تجنبه، وذلك إنطلاقاً من دور الدولة في رعاية وخدمة صحة أبنائها.

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن المبادرة تهدف الى نشر التوعية بعدد من المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمحافظة بني سويف بدءً من الأسبوع المقبل، موضحاً ان مرض جدرى القرود هو مرض يشبه مرض الجدري الذي يسببه فيروس فاريولا، وهو ينتشر بشكل أساسي في دول وسط وغرب أفريقيا، وقد بدأ مرض جدري القردة يشكل قلقاً ابتداء من شهر مايو الماضى 2022 حيث بدأ بالانتشار بعدد من الدول الأخرى، وعلية تم اطلاق المبادرة للتوعية بمرض جدري القرود وكيفية الإصابة به وطرق تجنبه.

وأوضح الدكتور الحسين دهشان عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، انه على هامش الندوة تم عمل "inbody" لفحص طلاب المدارس للإطمئنان على صحتهم. وتم ذلك بالتعاون مع كلية الطب البشري تحت اشراف الدكتور المرسى أحمد رئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب البشري، والدكتورة هبة رضا استشاري التغذية العلاجية، وبمشاركة أعضاء الهيئة المعاونة من معيدين قسم تكنولوجيا الصحة العامة ومعيدىن تكنولوجيا الإدارة المعلوماتية الطبية.



مبادرة توعوية لطلاب المدارس1