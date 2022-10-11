اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:48 م
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جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:14 م
جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة جامعة الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة مسابقة فنية بعنوان "مسابقة الـ16 فن" وهى مسابقة فى أنواع الفنون المختلفة ويقوم الطلاب من خلالها بأعمال فنية للتعبير عن مناهضة كافة أنواع العنف ضد المرأة.
 
وتضمنت المسابقة مجالات الرسم، النحت، التصوير، الافلام القصيرة، التاليف المسرحي، العرض المسرحي، كتابه المقال، التعبير الحركي، الافلام الوثائقية ، الالقاء ، التصميم الفنى، الزجل، التاليف الموسيقى، الرسوم المتحركة.
 
وتفتح المسابقة أبوابها لكافة طلاب جامعة الإسكندرية من كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة على ان يكون  اخر موعد لتقديم الأعمال 1 نوفمبر وتعلن النتائج 25 نوفمبر القادم.

 


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