جامعة الإسكندرية تطلق مسابقة فنية لمناهضة العنف ضد المرأة

وتضمنت المسابقة مجالات الرسم، النحت، التصوير، الافلام القصيرة، التاليف المسرحي، العرض المسرحي، كتابه المقال، التعبير الحركي، الافلام الوثائقية ، الالقاء ، التصميم الفنى، الزجل، التاليف الموسيقى، الرسوم المتحركة.

وتفتح المسابقة أبوابها لكافة طلاب جامعة الإسكندرية من كافة الكليات والمعاهد التابعة للجامعة على ان يكون اخر موعد لتقديم الأعمال 1 نوفمبر وتعلن النتائج 25 نوفمبر القادم.