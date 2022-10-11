اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على تجربة إنتاج طحالب الازولا كعلف حيوانى ولتنقية المياه بالوادى الجديد

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:20 ص
تعرف على تجربة إنتاج طحالب الازولا كعلف حيوانى ولتنقية المياه بالوادى الجديد جانب من عملية الزراعة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلنت مديرية الزراعة بالوادى الجديد عن دعم تجربة إنتاج طحالب الازولا كمشروع لشباب المزارعين غير مكلفة والتى تدر عائد اقتصادى ممتاز حيث تستخدم الازولا كبديل للأسمدة المعدنية وفى الزراعة العضوية وكذلك تستخدام الازولا فى زيادة خصوبة التربة وفى تنقية المياه الملوثة وإعادة تدويرها.

 

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الازولا هو نبات سرخسى يعيش طافيا على سطح الماء ويحتوى على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 25- 44% ويستخدم علف للدجاج البياض والتسمين والأرانب والمواشى والأسماك والأغنام وخاصة البط ويستبدل بـ50% من العلف المركز. 

 

 وأضاف المرسى، أن الازولا يعمل على زيادة إنتاج الألبان بنسبة 20% وينتج الفدان من طن إلى طن وربع يوميا من الازولا ويزرع مرة واحدة بالعمر ويعطى إنتاج مدى الحياة ولا يحتاج أى تكاليف سوى إنشاء المزرعة فقط (يعتبر علف مجانى ) وينتج الفدان الواحد 30 طنا شهريا فى حين (ينتج فدان البرسيم 3 أطنان شهريا ويحتوى على بروتين 8-12% فقط ) ويمكن تجفيفه واستخدامه فى علائق دجاج اللحم.

 

 وأكد المرسى، أنه يمكن زراعة الازولا فوق أسطح المنازل فى أوعية من البولى ايثلين واستخدام العلف الناتج لتغذية الطيور والمواشى وتوفير نفقات الأعلاف وارتفاع ثمنها وبالتالى يساعد على خفض أسعار اللحوم.


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