"تضامن أسوان" يقدم الرعاية لأحد الأطفال بلا مآوى بمركز كوم أمبو

أسوان - عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير مديرية التضامن الإجتماعى محمد يوسف بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال ج . م . أ، والمدرجين ضمن حالات الأحداث بعد قيامه بالإعتداء بالضرب على أحد الأطفال من قرناءه مسبباً له حالة من فقدان الوعى.

وأوضح محمد يوسف، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قد تم تكليف فرقة التدخل السريع، واللجنة المتخصصة من مديرية التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالمرور الميدانى لبحث الحالة، والمقيم بقرية الرغامة البلد بمركز كوم أمبو.

وأشار إلى أنه تم إيداع الطفل فى مؤسسة دار الرعاية مع إجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل تسليمه، وخاصة أنه كان مشرداً بأحد الشوارع بسبب التفكك وعدم الاستقرار الأسرى، حيث تم عرضه على هيئة النيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق صالح الطفل وحمايته من أى مخاطر مستقبلية.