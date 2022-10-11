اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن أسوان" يقدم الرعاية لأحد الأطفال بلا مآوى بمركز كوم أمبو

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:27 م
"تضامن أسوان" يقدم الرعاية لأحد الأطفال بلا مآوى بمركز كوم أمبو استقبال طفل بلا مأوى
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير مديرية التضامن الإجتماعى محمد يوسف بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال ج . م . أ، والمدرجين ضمن حالات الأحداث بعد قيامه بالإعتداء بالضرب على أحد الأطفال من قرناءه مسبباً له حالة من فقدان الوعى.
 
وأوضح محمد يوسف، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قد تم تكليف فرقة التدخل السريع، واللجنة المتخصصة من مديرية التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى اللجنة الفرعية لحماية الطفل بالمرور الميدانى لبحث الحالة، والمقيم بقرية الرغامة البلد بمركز كوم أمبو.
 
وأشار إلى أنه تم إيداع الطفل فى مؤسسة دار الرعاية مع إجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل تسليمه، وخاصة أنه كان مشرداً بأحد الشوارع بسبب التفكك وعدم الاستقرار الأسرى، حيث تم عرضه على هيئة النيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق صالح الطفل وحمايته من أى مخاطر مستقبلية.
 
 
استقبال طفل بلا مأوى
استقبال طفل بلا مأوى

 


اطفال بلا ماوى

التضامن

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

الطفل فى قلب اهتمامات "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".. استهداف الحد من ظاهرة "أطفال بلا مأوى".. وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.. والتوسع فى تطبيق نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال الأيتام

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:00 ص

وزيرة التضامن تشارك في احتفالية "العودة للمدرسة" للأطفال بلا مأوى.. صور

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:02 م

التضامن توجه فريق التدخل السريع لإنقاذ سيدة وأطفالها بلا مأوي

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:39 ص

تعرف على دور صندوق الوقف الخيرى فى مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى

الإثنين، 02 مايو 2022 02:00 م

جلسات نقاشية للتنسيقية ضمن أعمال المنصة الحوارية للعدالة الثقافية.. تطرح موضوع الارتقاء بأداء قصور الثقافة وسبل مواجهة ظاهرة "أطفال بلا مأوى".. وزيادة الدعم المالى والشراكات مع القطاع الخاص أبرز التوصيات

الجمعة، 01 أبريل 2022 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة