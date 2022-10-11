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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية "روض الفرج الإرهابية" لـ13 نوفمبر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 03:23 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية "روض الفرج الإرهابية" لـ13 نوفمبر المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 7514 لسنة 2021 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2512 كلى شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، والمعروفة إعلاميا بخلية روض الفرج الإرهابية، لجلسة  13 نوفمبر للمرافعة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولى قيادة فى جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، وانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية وحيازة أدوات وكاتم صوت.
 
 
 

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