بالعلامة التجارية الحمراء.. اتصالات تتخلى عن شعارها الأخضر بمعرض جيتكس دبى

مشاركة صخمة لشركة e& المعروفة سابقا باسم "مجموعة اتصالات"، بمعرض جيتكس دبي للتقنية والذى افتتح أعماله أمس الاثنين بمركز دبى التجارى ويستمر حتى الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2022، حيث ظهرت الشركة بعلامتها الجديدة الحمراء والتى تحاول الترويج لها وتغيير الصورة الذهنية لعملائها بعد تغير علامتها الخضراء التب اكتسبت شعبية كبيرة للغاية فى البلدان التى تستثمر بها.
وأعلنت شركة a& المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصالات"، على استحواذها على ما يقارب 2.766 مليون سهم من مجموعة فودافون والتى تمثل 9.8 % من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة، وبتكلفة شراء 4.4 مليار دولار وذلك كأكبر مساهم فى مجموعة فودافون العالمية.
وقامت "مجموعة اتصالات" مؤخرًا بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.
ويأتى قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل "اتصالات الإمارات" فى السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة فى قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.
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