اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بالعلامة التجارية الحمراء.. اتصالات تتخلى عن شعارها الأخضر بمعرض جيتكس دبى

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:04 ص
بالعلامة التجارية الحمراء.. اتصالات تتخلى عن شعارها الأخضر بمعرض جيتكس دبى جانب من المعرض
رسالة دبي هبة السيد

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مشاركة صخمة لشركة e& المعروفة سابقا باسم "مجموعة اتصالات"، بمعرض جيتكس دبي للتقنية والذى افتتح أعماله أمس الاثنين بمركز دبى التجارى ويستمر حتى الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2022، حيث ظهرت الشركة بعلامتها الجديدة الحمراء والتى تحاول الترويج لها وتغيير الصورة الذهنية لعملائها بعد تغير علامتها الخضراء التب اكتسبت شعبية كبيرة للغاية فى البلدان التى تستثمر بها. 

 
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وتشارك المجموعة الإماراتية بأضخم وأكبر جناح فى المعرض يضم احدث ما وصلت إليه التقنيات والخدمات الرقمية.

وأعلنت شركة a& المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصالات"، على استحواذها على ما يقارب 2.766 مليون سهم من مجموعة فودافون والتى تمثل 9.8 % من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة، وبتكلفة شراء 4.4 مليار دولار وذلك كأكبر مساهم فى مجموعة فودافون العالمية.

وقامت "مجموعة اتصالات" مؤخرًا بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.

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ويأتى قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل "اتصالات الإمارات" فى السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة فى قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء.

 
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ولتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لعملائها من الأفراد والارتقاء بأسلوب حياتهم، تقدم "e& الحياة" تكنولوجيا الجيل التالى من الخدمات الرقمية من خلال منصات الاتصال الذكية فى مجالات الترفيه، والمبيعات بالتجزئة، والتكنولوجيا المالية.
 
ومن أجل تمكين التحول الرقمى للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبرانى القوية وخدمات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة، فى حين ستركز "e& الاستثمار" جهودها على الفرص الاستثمارية، وعمليات الاستحواذ، وزيادة العوائد المقدمة للمساهمين لتعزيز حضورها عالمياً.

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العلامة التجارية

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