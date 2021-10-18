جمال السادات في جايتكس: استثمارات إماراتية جديدة سيتم ضخها بمصر الفترة المقبلة

رسالة دبي هبة السيد

قال جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن هناك استثمارات إماراتية جديدة سيتم ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما بذلت الحكومة المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال جهود ضخمة في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، كما تعمل على حل تحديات أخرى تواجههم خلال الفترة الحالية.



جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي مع محررة اليوم السابع

ورفض السادات، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش مشاركة شركة اتصالات مصر بمعرض جيتكس دبي، اليوم الاثنين، ذكر مشاكل بعينها تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، مؤكدًا أهمية حل التحديات التي واجهت المستثمرين الإماراتيين الحاليين في مصر، حتى يتم جذب مستثمرين جدد.

وأضاف جمال السادات، أن حب الشعب الإماراتي الكبير جدًا لمصر، هو الدافع الرئيسي وراء استثمارهم في مصر، وإن لم يكن في الاستثمار في مشروع، قد يكون في شراء وحدات عقارية.