اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمال السادات في جايتكس: استثمارات إماراتية جديدة سيتم ضخها بمصر الفترة المقبلة

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 11:36 ص
جمال السادات في جايتكس: استثمارات إماراتية جديدة سيتم ضخها بمصر الفترة المقبلة المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس الإدارة
رسالة دبي هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن هناك استثمارات إماراتية جديدة سيتم ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما بذلت الحكومة المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال جهود ضخمة في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، كما تعمل على حل تحديات أخرى تواجههم خلال الفترة الحالية.
 
WhatsApp Image 2021-10-18 at 11.03.43 AM (1)
جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي مع محررة اليوم السابع
 
ورفض السادات، خلال مؤتمر صحفي، عقد على هامش مشاركة شركة اتصالات مصر بمعرض جيتكس دبي، اليوم الاثنين، ذكر مشاكل بعينها تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر، مؤكدًا أهمية حل التحديات التي واجهت المستثمرين الإماراتيين الحاليين في مصر، حتى يتم جذب مستثمرين جدد.
 
 
وأضاف جمال السادات، أن حب الشعب الإماراتي الكبير جدًا لمصر، هو الدافع الرئيسي وراء استثمارهم في مصر، وإن لم يكن في الاستثمار في مشروع، قد يكون في شراء وحدات عقارية.
 

جمال السادات

مجلس الاعمال

الامارات

استثمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة