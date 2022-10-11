انخفاض سعر نفط عُمان 2.94 دولار ليسجل 93.78 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم، تسليم شهر ديسمبر القادم 93.78 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 2.94دولار مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين والبالغ 96.72 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 97 دولار للبرميل، منخفضًا 6.21 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية ممارسة ضغوط خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسي رغم قرار منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها (أوبك بلس) بخفض الإنتاج والذي تسبب بالفعل في ارتفاع الأسعار.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فمن المقرر أن تبحث جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ونائبها والي أدييمو فرض هذا السقف السعري مع سائر وزراء المالية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تجرى حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.