انتشال جثمان غريق من منطقة " كرير" غرب الإسكندرية

فى البداية عندما بتلقى فريق الانقاذ النهري بلاغا عن غرق شاب أمس الأول عقب نزوله في ظل الأجواء الشتوية، وارتفاع أمواج البحر ما سبب في غرقه غرب الاسكندرية وسط التحذيرات بمنع نزول المياه .

ومن جانبه قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إن الفريق قد وصل له استغاثة للبحث عن حالة غرق لشاب اسمه أحمد العربي معروف، 18 سنة، من فوه كفر الشيخ، في البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي، منذ عصر أمس الأول.

وأضاف المالحي ، أنه تم إبلاغ الغواصين من أجل سرعة الوصول لمكان الغرق وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم، وهو ما قد تم أمس عبر عدد من الغواصين الذين كثفوا البحث ولكن دون جدوى، حيث قرر بعدها عزمه البحث برفقة آخرين صباح اليوم أملا في انتشال جثمانه وتسليمه لأسرته، إلا أنه قد ظهر على سطح المياه بعد مكان الغرق بحوالى 4 كيلو.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غربا لليوم الثاني على التوالي وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها الالتزام بتعليمات المنقذين والسؤال عند دخول الشاطئ بالأماكن المتاح النزول فيها وحالة البحر، والنزول خلال توقيت عملهم.