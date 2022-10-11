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‫بعد توقف دام لـ 4 سنوات..

الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تجتمع فى الخرطوم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:51 ص
الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تجتمع فى الخرطوم الإجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل
كتبت أسماء نصار

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عقدت فى العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس، الإثنين، الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثانية والستون، وذلك بعد توقف دام لأربع سنوات ، و بحضور حسام عيسى سفير مصر فى السودان، والمهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور  وزير الرى والموارد المائية المكلف بدولة السودان، وأعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني.
 
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة على احترام مصر لإتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل مع السودان الشقيق لعام 1959 والتي تعد دستوراً لأعمال الهيئة ، مؤكداً على أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين ، كما أشار الى أهمية إستمرار أعمال تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتدعيم الجانب المؤسسي بما يخدم مصالح الدولتين ، وكذلك أهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز الأبحاث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود. 
 
واشار المهندس مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة إلى أن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين ويحقق تعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
 
وشدد على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان ، وأهمية العمل على تنفيذ مشروعات علي الارض تسهم في معالجه مشاكل الفيضانات وازالة الحشائش وتحسين الملاحة.

الخرطوم الهيئة الفنية لمياه النيل

السودان

مياه النيل

اليوم السابع بلس



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