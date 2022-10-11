المؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لآخرين قتلوا شخصا بغرض سرقته بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين أحمد السنباطي ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر ناصر محمد فؤاد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طهطا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث أطلقوا عليه النار من بندقية آلية بغرض سرقته مما أدى إلى مصرعه في الحال.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.