اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كوفيد 19

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن دخول فصل الشتاء يعنى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية كاملة بالإضافة إلى الحرص على التطعيم لقاح الانفلونزا والكورونا للحصول على المناعة الكاملة وبالتالي تفادى الإصابة أو تراجع المضاعفات حال الإصابة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات يجنبنا موجة جديدة من الإصابات، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا واستكمل : حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا .

وأضاف الدكتور حسام حسنى: لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البرتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا مضيفا أنه لم يتم تحديث البرتوكول العلاجى وتابع : البرتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.

وأشار الدكتور حسام حسنى : نوفر المونوكلونا أنتى بدى أو الأجسام الأحادية المناعية والتي يحصل عليها مرضى نقص المناعة والاورام وغيرهم من المرضى وتابع لها فاعلية كبيرة في العلاج مضيفا أنه من الوارد ظهور متحورات جديدة من أوميكرون لكنها جميعها تتجة إلى الضعف وجميع الحالات بسيطة إلى متوسطة.