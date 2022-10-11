اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:08 م
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القبض على صاحب شركة بتهمة النصب فى الجيزة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 10:50 م
القبض على صاحب شركة بتهمة النصب فى الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب شركة متهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، فس منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

النصب على المواطنين

امن الجيزة

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