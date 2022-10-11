اليوم السابع
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العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه بالقليوبية.. والتحريات: سكتة قلبية

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:53 م
العثور على جثة مسن متحللة داخل مسكنه بالقليوبية.. والتحريات: سكتة قلبية جثة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، العثور علي جثة مسن متحللة داخل مسكنه، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم نقل الجثة إلي مستشفي كفر شكر التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها، بورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود انبعاثات كريهة صادرة من أحد الشقق السكنية بمركز كفر شكر ووجود جثة لمسن متحللة.

انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين وجور جثة مسن متحللة يدعي "مصطفي س م" من الزقازيق محافظة الشرقية، مقيم بأحد الشقق السكنية المستأجرة بمركز كفر شكر.

وأكدت التحريات، أن المتوفي كان يسكن بمفرده، وتبين الوفاة نتيجة عن توقف مفاجيء في عضلة القلب مما ادت إلي الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



 


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