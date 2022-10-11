الصيام المتقطع.. تجنب هذه المشروبات أثناء فترة تناول الطعام

كتبت إيناس البنا

الصوم المتقطع أصبح مفضلا للجميع لما له من فوائد فى الدعم السريع لفقدان الوزن، وإدارة ضغط الدم والسكر وإدارة وتعزيز التمثيل الغذائى.

ويتضمن الصوم المتقطع روتين الأكل والصيام خلال أوقات معينة خلال النهار، لكن الأهم من معرفة ما تأكله، من الضرورى معرفة ما لا يجب أن تأكله أو تشربه، ووفقا لخبراء النظام الغذائى، هناك بعض مشروبات التى يجب على المرء تجنبها وفقا لموقع timesnownews.

عندما يتعلق الأمر بالصيام المتقطع يتمتع الناس بحرية تناول ما يريدونه، لكن ليس عندما يريدون، من الناحية المثالية، يجب ألا تتجاوز فترة تناول الطعام 6 ساعات فى اليوم والباقي يجب أن يكون الصيام عن كل شىء.

وتشمل الخيارات الأخرى للجدول الأسبوعى لتناول الطعام بشكل طبيعى لمدة خمسة أيام والاقتصار على 500-600 سعرة حرارية فى اليومين الآخرين فى الأسبوع.

وتشير الأبحاث إلى أن الأكل المقيد بالوقت، عندما تبدأ فى ساعة مبكرة من اليوم، يمكن أن يساعد فى تحسين مستويات السكر فى الدم وتنظيم الشهية أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنع الالتهاب ويزيد من مقاومة الإجهاد ويحسن تنظيم الجلوكوز أيضًا.

أسوأ المشروبات أثناء فترة الأكل

من المرجح أن يتوق المرء إلى الطعام والشعور بالجوع وما إلى ذلك، لكن نظرًا لوجود قيود على السعرات الحرارية، فقد يشعر المرء أن الشرب يمكن أن يساعد فى كبح الجوع والضعف، لكن عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، فإن أسوأ المشروبات هى المشروبات السكرية - من شرب القهوة المحلاة بالسكر والقشدة ونكهات السكر وغيرها من المشروبات المحلاة.

من أجل تحسين الصحة العامة وفقدان الوزن، يعتبر السكر أحد المكونات التى يجب الامتناع عنها بجميع أشكالها، ومن أسوأ مصادر السكر المشروبات المحلاة المحملة بالسعرات الحرارية الزائدة والمحرومة من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتينات والمعادن والفيتامينات، وأثناء فترة تناول الأكل من الضرورى أن تكون على دراية باختيار خيارات الإشباع والتعبئة مثل الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف.