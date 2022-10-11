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الصحة: علاج سرطان الثدى بأحدث البروتوكولات العلاجية وصرف الدواء مجانا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:00 ص
الصحة: علاج سرطان الثدى بأحدث البروتوكولات العلاجية وصرف الدواء مجانا وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان،أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: يتم العلاج وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتة إلي أن مبادرة صحة المرأة نجحت في فحص وتقديم التوعية الصحية لـ 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن.
 
يذكر أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، كما أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.
 
ويشار  إلى أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات في 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
 

الصحة

سرطان الثدى

وزارة الصحة



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