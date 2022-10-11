الرئيس التونسي يلتقى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد،الاثنين بقصر قرطاج، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية مساء الاثنين أن الرئيس قيس سعيد إطلع خلال اللقاء على سير العمل بالوزارة، وأكد أن تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم إبرامها سابقا مع بعض الجهات، بل تقوم على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات.

وأثار الرئيس التونسي - خلال اللقاء - مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب، فيما أشاد في الوقت نفسه بالكفاءات التي تعمل بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذين يقومون بأعمال في مستوى الشعور المفعم بالمسؤولية التي يتحملونها لخدمة الشعب التونسي.