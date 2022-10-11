اليوم السابع
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الرئيس الأوكراني يطالب بشطب عضوية روسيا فى منظمة يونيسكو

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:49 م
الرئيس الأوكراني يطالب بشطب عضوية روسيا فى منظمة يونيسكو زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى بشطب عضوية روسيا في منظمة يونيسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء، بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت"، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية على مناطق أوكرانية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن زعماء الدول التقوا عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وأنهم تعهدوا بتقديم دعم مالي وإنساني وعسكري ودبلوماسي وقانوني لأوكرانيا.

وتابعت أن محادثات اليوم تأتي في أعقاب تجدد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف استهدف 20 مدينة وأدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.


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