الرئاسة الأوكرانية: روسيا أطلقت سراح 32 جنديا فى صفقة تبادل أسرى

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الأوكرانية، إن روسيا أطلقت سراح 32 جنديا أوكرانيا فى صفقة تبادل أسرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الثلاثاء، بدعم أوكرانيا "مهما استغرق الأمر من وقت"، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية على مناطق أوكرانية.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن زعماء الدول التقوا عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، وأنهم تعهدوا بتقديم دعم مالى وإنسانى وعسكرى ودبلوماسى وقانونى لأوكرانيا.

وتابعت أن محادثات اليوم تأتي في أعقاب تجدد الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف استهدف 20 مدينة وأدى إلى مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة مائة آخرين.