التحقيقات فى قتل شخص بالزاوية الحمراء: المتهم فشل فى سرقته فقتله

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل شاب على يد عاطلين في منطقة الزاوية الحمراء بقصد سرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح، أن المتهم الأول قام بترصد المجنى عليه عقب مشاهدته له وبحوزته حقيبة كبيرة بها مبلغ مالي، فتعقبه وبمجرد أن شعر بخلو الشارع من المارة هجم على الضحية وحاول سرقة الحقيبة التي بحوزته، إلا أن الشاب القتيل تشبث بالحقيبة وقاوم المتهم حتى فر هاربا، حيث اعتقد الضحية أن المتهم لاذ بالفرار والأمر انتهى، إلا أن القاتل لاحقه بعدها مرة آخرى.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم استعان بأثنين آخرين ولاحقوا المجنى عليه، وما أن ظفروا به إلا وانهالوا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم، حتى سقط على الأرض غارقا في دمائه، ثم قاموا بالاستيلاء على الحقيبة التي بحوزته وما بها من مبالغ مالية وفروا هاربين، وتركوا المجنى عليه يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه وتلقيه العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وعندما رفض الأخير قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.