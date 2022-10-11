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البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى للمواجهة مع روسيا ولا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 08:53 م
البيت الأبيض: واشنطن لا تسعى للمواجهة مع روسيا ولا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا كيربى
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للمواجهة مع روسيا ولا تعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، ولا يريد أحد أن يتحول هذا النزاع إلى مواجهة نووية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: نحن لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، والرئيس جو بايدن أشار إلى ذلك بوضوح، لافتا إلى عدم وجود أي نية لدى إدارة جو بايدن إرسال القوات إلى أوكرانيا، متابعا: موقفنا من هذه المسألة لم يتغير.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أنه لا يريد أحد أن يتحول هذا النزاع إلى مواجهة نووية، ونحن لا نرى أسبابا لذلك، موضحا أن مثل هذا التطور سيكون كارثة لجميع الأطراف، بما فيها روسيا، و الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في المرحلة الراهنة أي دليل على استعدادات روسيا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القيادة الأوكرانية هي التي ستقرر متى تبدأ المفاوضات بشأن التسوية السلمية مع موسكو.


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