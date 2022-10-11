البورصة: تنفيذ صفقة على شركة البحر المتوسط للورق بقيمة 10.6 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة البحر المتوسط للورق بحجم تداول 106.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة السويس لمواد البناء والتنمية العمرانية السياحية بحجم تداول 99 ألف سهم بقيمة 8 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.96 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقى 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 407.7 مليون ورقة مالية بقيمة 824.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.79%، والعرب على 7.44%، واستحوذت المؤسسات على 27.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.66%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، 79.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 29.9 مليون جنيه، 93.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1222 نقطة.