اليوم السابع
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الاستماع لأقوال المصابين فى حريق أسفر عن مصرع 3 أطفال بحلوان

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 01:01 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حريق أسفر عن مصرع 3 أطفال بحلوان جانب من الحريق
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال المصابين في حريق اشتعل بشقتين في حلوان صباح اليوم الثلاثاء، لكشف ملابسات الحادث، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا.

وقررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق، كما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم في الحريق.

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرين إثر حريق نشب داخل شقتين داخل عقار سكني بمنطقة الدواجن في حلوان وتم نقلهم الي المستشفي وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقق سكنية فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة 3 آخرين ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها..

 

 


حريق شقتين

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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حلوان



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