الأمم المتحدة وسفارة الأرجنتين تشيدان بالمبادرات المصرية لتمكين الفتيات

كتبت : هند المغربي

أشادت ممثلة الأمم المتحدة في مصر وسفير الارجنتين بالمبادارات المصرية التى تعمل على تمكين الفتيات المصريات بمختلف المحافظات فيما أعلنا عن إقامة ماراثون احتفالا باليوم العالمى للفتاة، وذلك السبت القادم بمشاركة ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى مصر، وعدد من سفراء الدول.

ونظمت الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع سفارة الأرجنتين، والمجلس القومى للمرأة، احتفالا باليوم الدولى للفتاة، حيث تعمل مكاتب الأمم المتحدة فى مصر مع شركائها بتعزيز مبادرات تمكين الفتيات في مصر، وخلال الاحتفال به تم إطلاق مبادرة تجري مع "نورة" و"دوًي".

ومن جانبه، قال دواردو فاريلا سفير الأرجنتين فى مصر أنه مع انطلاق مؤتمر تغير المناخ (COP27) في مصر في نوفمبر المقبل، لا يمكن أن تكون اللحظة أفضل للتعبير عن الحاجة إلى معالجة الروابط بين الجنسين وتغير المناخ، ودعم قيادة الفتيات والاستثمار في مستقبلهن، لأنهن من العوامل الرئيسية في التغيير في الطريق إلى التنمية المستدامة.

ولفت سفير الأرجنتين إلى أنه قبل 10 سنوات، تم الاحتفال باليوم الدولي للفتاة للمرة الأولى اعترافاً بأن تمكين الفتيات ومشاركتهن الفعالة في القرارات التى تؤثر عليهن أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفقر ولضمان التمتع الكامل والفعال بهن حقوق الانسان.

بعد عقد من الزمان ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العديد من أخطر التحديات العالمية، ولا سيما تغير المناخ ، تضخم عدم المساواة القائمة بين الجنسين وتشكل تهديدات فريدة للفتيات والنساء لسبل عيشهن وصحتهن وسلامتهن.

وقال سفير الارجنتين: "يشرفنا أن نشارك في مبادرة "The Girls Mile Run" التي تجمع بين الرياضة والتوعية والابتكار والترفيه، والتي تم تطويرها تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر مضيفا لقد عملنا معهم جميعًا عن كثب على مدار العام لتصميم وتنظيم ، ولأول مرة على الإطلاق - ولكن نأمل أن تكون الأولى من بين العديد - ، تهدف هذه الجولة إلى زيادة الوعي والدعوة إلى حماية حقوق الفتيات وتمكينهن ، ولا سيما في مواجهة أزمة المناخ الحالية.

وقال سفير الارجنتين نأمل أن يصبح هذا السباق حدثًا سنويًا، يمثل بداية تعاون طويل الأجل نحو تمكين الفتيات والنساء في بلداننا والعالم، ستجد دائمًا في هذه السفارة شريكًا على استعداد لدعم الجهود المبذولة وتوحيدها لتحقيق هذا الهدف الحاسم.