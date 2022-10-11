ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" إلى 107 قتلى

أ.ش.أ

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" الذي ضرب جنوب شرق البلاد أواخر سبتمبر الماضي إلى 107 قتلى.

وأفادت السلطات حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، بأن الأغلبية العظمى من الضحايا سقطوا في فلوريدا الولاية الأكثر تضرّرا من الإعصار المدمر بمعدل 102 ضحية، في حين سقط الخمسة الباقون في ولاية نورث كارولاينا، متوقعة في الوقت نفسه أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة والسيول بسبب إعصار إيان.

ويعد "إيان" من الفئة الرابعة في تصنيف الأعاصير، والذي تسبب، عندما بلغ اليابسة في فلوريدا، في إغراق أحياء بأكملها ودمر منازل وجسور وخطوط كهرباء، ومع تقدمه نحو المحيط الأطلسي تراجعت حدته قبل أن تشتد مجددا مع وصوله إلى ساوث كارولاينا، وكذلك جارتها نورث كارولاينا.