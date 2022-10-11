أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وسط الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت مناطق متفرقة بوسط محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الثلاثاء، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وغيوم فى سماء البحر المتوسط.

كانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أعلنت عن إلغاء حالة الطوارئ، بعد استقرار الأحوال الجوية أمس الاثنين، وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان، أنه تم إلغاء حالة الطواري مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وأوضح بيان شركة الصرف الصحي، إلغاء حالة الطوارئ بالشركة، وعودة حالة العمل الي طبيعته، وعودة السيارات والبدلات إلي أماكنها واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات، وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وأشارت شركة الصرف الصحي، أنه سوف يتواجد على الأقل 3 سيارات متمركزة بكل منطقة، وكذلك 10 سيارات بالطوارئ و3 بدالات بالمعدات المركزية، على تكون جاهزه علي مدار 24 ساعة يوميا للتعامل مع المواقف الطارئة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .