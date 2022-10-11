أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 29

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29.

انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن الإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطيًا خلال ساعات

أعلن المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن إجراء لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن 70 من المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى عدد من القضايا.

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي لمصر.

"الصحة العالمية" تشيد بالمبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة "100 مليون صحة"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

صندوق النقد الدولى يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 6.6% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من التضخم والعملية العسكرية في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

حجازى وطارق حامد أساسيان بتشكيل الاتحاد ضد ضمك فى الدورى السعودى

أعلن المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفنى لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصري أحمد حجازى، وطارق حامد، تشكيل العميد فى مواجهة مضيفه فريق ضمك، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022-23.

اهتمام عالمى.. صحافة العالم تبرز حوار تلفزيون اليوم السابع مع "قاتل بن لادن"

تصدر الحوار التلفزيونى الذى أجرته الزميلة هناء أبو العز وأعده الزميل رامى نوار، مع الضابط الأمريكى السابق روبرت أونيل، عضو فريق النخبة الأمريكي وقاتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية، التي تداولت أول حوار للضابط في وسيلة إعلامية عربية، حيث كشف عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة عن تفاصيل قتل زعيم تنظيم القاعدة، وهى العملية التي تمت فى شهر مايو 2011، كما كشف خلال اللقاء عن تفاصيل مشاركته فى أكثر من 400 عملية عسكرية.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1115جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات المسائية بحوالي 15 جنيها، حيث يسجل الذهب مستوي 1115 جنيها للجرام مقابل 1100 جنيه بالتعاملات الصباحية من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية عودة الطلب على الذهب في السوق المصري، في حين يواصل سعر الذهب عالميا الهبوط لمستويات 1667 دولار.

هيئة المراقبة الروسية تدرج شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

أدرجت هيئة المراقبة المالية الفيدرالية الروسية، شركة "ميتا" على قائمة الإرهابيين والمتطرفين فى روسيا.

فيفا يمنح الأهلى والزمالك 10 آلاف دولار بدل يومى لنجومهم فى كأس العالم

بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" في التجهيز لدفع بدلات مالية لكل الأندية التي يشارك لاعبوها في بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

عمرو مصطفى مهنئًا عمرو دياب بعيد ميلاده: وداعا لأى مشكلة

هنأ الفنان عمرو مصطفى، النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، مؤكدا أن بينهما عشرة عمر ونسى الخلافات بينهما، وكتب عمرو مصطفى، قائلا:" العمر يجري سريعا ولن تبقي غير السيرة العطرة وداعا لأي مشكله مع أي إنسان وخاصه لو كان الإنسان تجمعه بك عشره ونحن قدوه للأجيال القادمة".

معلومات الوزراء: خفض إنتاج أوبك+ من النفط ضربة جديدة لسوق الطاقة العالمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا يتناول أسباب وتداعيات قرار منظمة أوبك + بخفض مستويات إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يوميًّا، ليعد بذلك الخفض الأكبر منذ جائحة كورونا، السعودية وروسيا تصدرت قائمة الدول الأكثر خفضًا للإنتاج بنحو 526 ألف برميل يوميًّا لكل منهما، بينما بلغت حصة العراق من الخفض نحو 226 ألف برميل والإمارات نحو 160 ألف برميل يوميًّا.

"الشيوخ" يعتمد اختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة رقم (6) بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المنظمة لاختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.