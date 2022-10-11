أئمة الأوقاف فى الأسبوع الدعوى: النبى كان نموذجا فريدا فى تعامله مع أزواجه

كتب على عبد الرحمن

واصلت وزارة الأوقاف، الأسبوع الدعوى "ميلاد أمة" الذى تقيمه، فى إطار احتفالاتها بذكرى ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم فى سبعة محافظات، تحت عنوان: "النبى القدوة صلى الله عليه وسلم فى بيته وحياته"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، فى بيان اليوم، أن العلماء والأئمة المشاركين فى الأسبوع الدعوى، أكدوا جميعًا أن المتدبر لسـيرة النبى صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان خير أسوة وقدوة فى كل أحواله، وأقواله، وأفعاله، وأن النبى صلى الله عليه وسلم كان أنموذجًا فريدًا، وأسوة طيبة فى تعامله مع أزواجه، فقد عاش النبى صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حياة طيبة، تجلت فيها كل مظاهر المودة، والرحمة، والتواضع، ولِين الجانب، فلم يتعال صلى الله عليه وسلم على أزواجه، ولم يترفع عليهن، بل أحسن معاملتهن جميعًا.

وأوضح العلماء، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان مثلا يحتذى فى حسن معاملته لأصحابه، فكان يشاركهم فى أفراحهم، وأحزانهم، ويتفقد غائبهم، ويعود مريضهم، ويهتم بشئونهم، ويراعى مشاعرهم فى كل شئون حياتهم.

جدير بالذكر أن اللقاء، أقيم فى مديرية أوقاف أسيوط بمسجد الهلالي، وحاضر فيه الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسين عبد العال وكيل كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة، والمبتهل الشيخ يسرى عبد الرحمن مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الدعوى بمسجد المحروسة، حاضر فيه الدكتور محمد على هريدى أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، والشيخ عبد الخالق عطيفى وكيل المديرية، وقدم له الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود محمد على قارئًا، والمبتهل الشيخ قدرى محمد مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الدعوى بالمسجد الأحمدى بطنطا، حاضر فيه الدكتور سيف قزامل عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بطنطا، والدكتور محمود الهلالى إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ أحمد عبد الرؤوف قارئًا.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الدعوى بمسجد الإيمان بمدينة المنصورة، حاضر فيه الدكتور عبد العزيز المرشدى أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة، والشيخ نبيل جمال المرسى إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ محمد يوسف عباس قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد أبو العز مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الدعوى بمسجد النمرسى بمدينة الزقازيق، حاضر فيه الدكتور أحمد على بيومى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين بالشرقية، والدكتور عبد الله كامل عبدالحميد مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وقدم له الشيخ خالد محمد مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ محمد عبد الكريم كامل قارئًا، والمبتهل الشيخ شعبان عبدالحميد مصطفى مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف القليوبية أقيم الأسبوع الدعوى بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة بنها، حاضر فيه الدكتور حاتم سعيد سليمان مفتش المساجد بإدارة بنها ثان، والشيخ حامد المغاورى كبير أئمة، وقدم له الدكتور سعيد نجيب، والقارئ الشيخ محمد عبد المنعم السيد قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم حسين محمود مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الدعوى بمسجد الغفران، حاضر فيه الدكتور محمد عبدالفتاح النجار أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية، والشيخ إبراهيم سعد شويرب إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد محمود بلال، والقارئ الشيخ أحمد شحاته السعداوى قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.