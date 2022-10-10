هل يمكنك علاج مرض السكري بدون دواء؟.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل



مرض السكري يميل إلى التقدم بمرور الوقت قال الدكتور هاريش كومار، رئيس مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى أمريتا بالهند، إن مرض السكري يميل بلا هوادة إلى التقدم بمرور الوقت ويصبح من الصعب السيطرة عليه أكثر فأكثر، لذلك لا يمكنك أن تتوقع أن ينعكس مرض السكري من النوع الثاني من تلقاء نفسه بدون دواء.

مرض السكري من النوع الثاني هو النوع الذي يمكن الوقاية منه، وبعض عوامل الخطر المرتبطة ب داء السكري من النوع الثانى قابلة للتعديل بطبيعتها مثل: إنقاص الوزن ونظام غذائى صحى، ولكن هل يمكن علاج مرض السكرى بدون دواء.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".قال الدكتور هاريش كومار، رئيس مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى أمريتا بالهند، إن مرض السكري يميل بلا هوادة إلى التقدم بمرور الوقت ويصبح من الصعب السيطرة عليه أكثر فأكثر، لذلك لا يمكنك أن تتوقع أن ينعكس مرض السكري من النوع الثاني من تلقاء نفسه بدون دواء.

وأضاف بمجرد إصابتك بمرض السكري حتى لو كان في مرحلة مبكرة ولم تهتم بنظامك الغذائي أو تقوم بتعديل نمط حياتك فلن يعكس الأمر نفسه، في الواقع ، ماذا يحدث عادة عكس ذلك.

تغييرات نمط الحياة لها أهمية كبيرة مع تعديل كبير في نمط الحياة، يمكن عكس مرض السكري.

إن أولئك الذين لديهم استعداد وراثي قوي مثل أن يكون كلا الوالدين مصابًا بمرض السكر، قد يجدون صعوبة أو استحالة في علاج مرض السكري لكن معظم الأشخاص الآخرين الذين يصابون بمرض السكري بسبب ارتفاع إجمالي الدهون في الجسم يمكنهم أن يأملوا في تحقيق عكس مرض السكري عندما يصل مؤشر كتلة الجسم لديهم إلى أقل من 23". من يمكنه بالفعل علاج مرض السكري؟ المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني لفترة قصيرة، أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يمكنهم الاستفادة من هذا المفهوم.



هناك نمط حلقة مفرغة بشكل أساسي لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. فهم يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالسعرات الحرارية، وخاصة الكربوهيدرات المكررة ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في مجرى الدم، من أجل التعامل مع هذا الارتفاع وتناول الكربوهيدرات سريع المفعول. وهذا يؤدي بعد ذلك إلى زيادة الوزن حول البطن، وهو ما نسميه السمنة المركزية، وبالتالي يؤدي باستمرار إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في خلايا الجسم، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ويؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن".

ما الذي يساهم في زيادة الوزن لدى مرضى السكري؟ عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم وفي نفس الوقت يزيد من مستويات السكر في الدم.



هذا يضع عبئًا على البنكرياس الذي يحاول بعد ذلك التكيف مع حالة مقاومة الأنسولين لإنتاج المزيد من الأنسولين وارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى الشعور بالخمول، كما يؤدي ارتفاع مستويات الأنسولين إلى زيادة الجوع.



هذا الجوع يؤدي إلى الإفراط في الأكل والخمول يؤدي إلى نشاط بدني أقل وكل هذا يؤدي إلى زيادة الوزن.



وفي النهاية، تؤدي زيادة الوزن المقاومة للأنسولين إلى تلف خلايا بيتا في البنكرياس ويبدأ البنكرياس في النضال لإنتاج ما يكفي من الأنسولين وهناك ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم ، مما يؤدي إلى مزيد من أعراض مرض السكري التي يمكن التعرف عليها مثل العطش وتكرارها.