هل أنت عرضة لارتفاع الكوليسترول في الثلاثينيات من العمر.. اعرف المخاطر

كتبت فاطمة خليل



ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم هي مشاكل صحية مرتبطة عادة بكبار السن لكن الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في العشرينيات والثلاثينيات من العمر أمر شائع- خاصة إذا كانت لديك عوامل خطر معينة، في هذا التقرير نتعرف على كيف تحمى نفسك من مضاعفات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم في الثلاثينات من عمرك؟، بحسب موقع " upmc".

أكثر من 102 مليون بالغ في سن 20 وما فوق يعانون من ارتفاع الكوليسترول ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



في الوقت نفسه، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حوالي 75 مليون بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



يمكن أن تحدث زيادة في مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم دون أي أعراض.



يمكن أن تساعدك معرفة عوامل الخطر في تحديد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.



عوامل الخطر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم الشباب الذين لديهم تاريخ عائلي لنسبة عالية من الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة في العشرينات والثلاثينيات من العمر.



يمكن أن تؤدي الإصابة بمرض السكري وتناول نظام غذائي غير صحي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول.



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الحميات الغذائية الغنية بالكوليسترول والدهون المتحولة والدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.



النشاط البدني مهم أيضًا يمكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة الوزن أو السمنة ، وكلاهما يزيد من فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



من يعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، يكون ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب أكثر احتمالًا إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة ، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

تشمل السلوكيات غير الصحية وخيارات نمط الحياة السيئة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى الشباب ما يلي:

التدخين

تناول نظام غذائي سيء

بدانة كيف تقلل من مخاطر ارتفاع الكوليسترول صغيرًا أو كبيرًا، يمكنك خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول من خلال تغيير نمط الحياة.



إذا كنت قلقًا من احتمال تعرضك لخطر أكبر، فتحدث إلى طبيبك بشأن فحص مستويات الكوليسترول وضغط الدم لديك.

لخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا منخفض الدهون المشبعة، وافقد الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، وشارك في نشاط بدني منتظم (حوالي 30 دقيقة يوميًا).



يجب عليك أيضًا الامتناع عن السلوكيات غير الصحية مثل التدخين والأكل غير الصحى.



قد يتضمن الحفاظ على ضغط الدم في المعدل الطبيعي أيضًا تناول الأدوية وتقليل كمية الصوديوم في نظامك الغذائي وممارسة الكثير من التمارين.