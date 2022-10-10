لمرضى النزلة المعوية.. نصائح للعلاج فى المنزل بأبسط الطرق

فاطمة ياسر

النزلة المعوية تعد من الأمراض التي تتسبب في شعور الشخص المصاب بارتفاع درجات الحرارة والغثيان والقشعريرة، والإسهال، وعند إهمال العلاج بها يزداد فرص الإصابة بالجفاف، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” أبرز وأهم الطرق التي تساهم في العلاج، ومنها:

- شرب كميات كبيرة من السوائل، تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأن الجسم يفقد نسبة كبيرة من السوائل خلال التعرق والإسهال، ولذا يجب علاج هذا الأمر بتعويض الجسم بالسوائل، كما يمكنك تناول الزنجبيل والنعناع فهذه المشروبات تعمل علي تخفيف وتهدئة المعدة.

- ابتعد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تؤثر تتسبب في شعورك بالأرق والتوتر، ولذا قلل من تناولها قد الإمكان في حالة إصابتك بالنزلة المعوية.

- الابتعاد عن منتجات الألبان، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية يصعب علي الجهاز الهضمي التعامل معاها في حالة الإصابة بالنزلة المعوية، ولذا تزيد من الأعراض وحدتها.

- اتباع نظام غذائي صحي، يعد من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها، لتقليل من حدة أعراض النزلة المعوية، ولذا تناول الخضروات، والفواكه والكربهويدرات التي تشعرك بالطاقة.

- من أهم النصائح الراحة، فالقيام بأي نشاط يعد من الأمور التي تزيد من أعراض وحدة النزلة المعوية ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق أخذ قسط كافٍ من الراحة.