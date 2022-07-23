أعراض تدل على إصابتك بالنزلة المعوية.. اعرفها

كتبت نهير عبد النبى

النزلة المعوية من أكثر الأمراض الشائعة، خاصة فى فصل الصيف، والتى يعانى منها الكثيرون وتؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمى، وحسب ما ذكره موقع webmed فأن هناك أعراض تدل على إصابتك بالنزلة المعوية وهى:

- الغثيان.

- ألم شديد بالبطن.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- تكسير الجسم وهمدان.

- الإسهال المتكرر.

- تغيير فى لون البول.

- فقدان الشهية.

عند ظهور هذه الأعراض يجب زيارة الطبيب فورا لتلقى العلاج، فإذا لم تعالج الحالة قد تسبب النزلة المعوية مضاعفات للجسم منها فقدان السوائل والأملاح فى الجسم بسبب الإسهال المتكرر كما يضعف الجهاز المناعى. ومن أسباب الإصابة بالنزلة المعوية - تناول الطعام أو الشراب الملوث. - تناول الطعام أو الشراب الملوث.

- مشاركة الادوات الشخصية من شخص مصاب بالعدوى.

- اهمال النظافة الشخصية وخصوصا غسل اليدين.

- تناول الفواكه والخضروات دون غسلها جيدا.

وهناك طرق للوقاية من النزلة المعوية وهى: - غسل اليدين باستمرار. - غسل اليدين باستمرار.

- الاهتمام بغسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها.

- الابتعاد عن تناول الوجبات الجاهزة.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع شخص آخر.