السجن 7 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وإحراز سلاح بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "أ.س.خ" عامل، بالسجن 6 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو والهيروين والأفيون، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة لإحرازه سلاحا ناريا بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز ، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين والأفيون وجوهر "الميثاميفامين"، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 34 تذكرة هيروين و13 لفافة من جوهر الميثامفيتامين المخدر وكمية من الأفيون كما تم ضبط سلاح نارى بحوزته ، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.